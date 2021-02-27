سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن ملمحاً لقتل خاشقجي: قلت للملك سلمان سنحاسب منتهكي حقوق الإنسان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-27T04:38:38+0000
بايدن ملمحاً لقتل خاشقجي: قلت للملك سلمان سنحاسب منتهكي حقوق الإنسان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان أنه "سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" وأن الولايات المتحدة ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية يومي الجمعة والاثنين.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة يونيفيجن التلفزيونية "تحدثت مع الملك أمس...قلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة اليوم ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر يوم الجمعة ذكر أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

related

مناقشة عدة ملفات في أول اتصال بين بايدن والملك سلمان

Date: 2021-02-26 05:40:00
مناقشة عدة ملفات في أول اتصال بين بايدن والملك سلمان

السعودية تهنئ بايدن وهاريس بمناسبة فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية

Date: 2020-11-08 20:26:29
السعودية تهنئ بايدن وهاريس بمناسبة فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية

خبر سار للاجئين.. سياسة أميركية جديدة بشأن الهجرة

Date: 2021-01-28 19:34:31
خبر سار للاجئين.. سياسة أميركية جديدة بشأن الهجرة

الشيوخ الأميركي يوجه طلباً لبايدن للضغط على أردوغان وإدارته لإنهاء "حملتهم القمعية"

Date: 2021-02-10 04:52:06
الشيوخ الأميركي يوجه طلباً لبايدن للضغط على أردوغان وإدارته لإنهاء "حملتهم القمعية"

بالأسماء.. بايدن يسمي مرشحيه لمناصب عليا

Date: 2020-11-23 18:43:06
بالأسماء.. بايدن يسمي مرشحيه لمناصب عليا

حمد بن جاسم يسمي الرئيس الامريكي الجديد

Date: 2020-10-23 06:40:28
حمد بن جاسم يسمي الرئيس الامريكي الجديد

بايدن يطلق أولى حروبه ضد "العدو الفتاك"

Date: 2021-01-21 16:40:05
بايدن يطلق أولى حروبه ضد "العدو الفتاك"

الصين وروسيا لم تهنئا بايدن بالفوز.. لماذا؟

Date: 2020-11-09 11:42:05
الصين وروسيا لم تهنئا بايدن بالفوز.. لماذا؟