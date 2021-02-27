بايدن ملمحاً لقتل خاشقجي: قلت للملك سلمان سنحاسب منتهكي حقوق الإنسان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان أنه "سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" وأن الولايات المتحدة ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية يومي الجمعة والاثنين.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة يونيفيجن التلفزيونية "تحدثت مع الملك أمس...قلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة اليوم ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر يوم الجمعة ذكر أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.