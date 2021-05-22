سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن: ملتزمون بأمن إسرائيل ولا سلام إلا بأن تعترف بها المنطقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-22T04:55:34+0000
بايدن: ملتزمون بأمن إسرائيل ولا سلام إلا بأن تعترف بها المنطقة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن حل الدولتين هو "الرد الوحيد" الممكن للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، الجمعة: "نحن ما زلنا بحاجة إلى حل الدولتين. هذا هو الرد الوحيد"، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وأنه "لا سلام إلا بأن تعترف المنطقة بحق إسرائيل بالوجود".

وقال بايدن إن الحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد إسرائيل، وإنه "يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس".

كما أوضح بايدن أنه "سوف يسعى من أجل إعادة إعمار غزة".

وأشار بايدن إلى أنه طلب من السلطات الإسرائيلية العمل على وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، منددا بـ"المتطرفين" من كلا الطرفين.

وقال: "أبلغت الإسرائيليين أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لي أن يضعوا حدا لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس التي هي من فعل متطرفين من كلا الطرفين".

وكان الرئيس الأميركي يعلق على ما شهدته القدس ومدن إسرائيلية مختلطة على مدى أيام عدة، من صدامات بين سكان عرب وآخرين يهود، أشعل فتيلها احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من سكانها الفلسطينيين لصالح مستوطنين يهود.

related

أمريكا تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

Date: 2021-05-13 05:33:18
أمريكا تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

إدارة بايدن تضع خطة لإعادة العلاقات مع الفلسطينيين

Date: 2021-03-18 12:40:27
إدارة بايدن تضع خطة لإعادة العلاقات مع الفلسطينيين

خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

Date: 2021-05-18 19:10:39
خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

"القرع على السطح".. اسرائيل تعتمد تكتيكاً استخدمه الجيش الامريكي في قصف العراق

Date: 2021-05-20 12:52:41
"القرع على السطح".. اسرائيل تعتمد تكتيكاً استخدمه الجيش الامريكي في قصف العراق

إسرائيل: لا أدلة على دور إيراني مباشر في الأحداث الحالية

Date: 2021-05-12 19:15:50
إسرائيل: لا أدلة على دور إيراني مباشر في الأحداث الحالية

الصراع الدامي يستعر.. غارات إسرائيلية مكثفة تخلف قتلى في غزة

Date: 2021-05-19 10:01:30
الصراع الدامي يستعر.. غارات إسرائيلية مكثفة تخلف قتلى في غزة

فلسطين واسرائيل.. استمرار "حرب الصواريخ" وأعداد القتلى تتصاعد

Date: 2021-05-15 07:43:52
فلسطين واسرائيل.. استمرار "حرب الصواريخ" وأعداد القتلى تتصاعد

تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل "تكشف حقيقة صفقة القرن"

Date: 2019-06-09 22:20:59
تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل "تكشف حقيقة صفقة القرن"