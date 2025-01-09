بايدن معلقاً على انتخاب عون: يحظى بثقتي وأعتقد أنه "الزعيم المناسب"

شفق نيوز/ أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، باختيار جوزيف عون رئيسا للبنان، فيما أكد ثقته في قدرته على قيادة البلاد في اللحظة الراهنة.

وقال بايدن، في تعليق تابعته شفق نيوز، إن "جوزيف عون سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل"، مبيناً أن "الشعب اللبناني اختار مسارا يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار بالشراكة مع المجتمع الدولي".

وأضاف بايدن، أن "الرئيس جوزيف عون يحظى بثقتي وأعتقد اعتقادا راسخا أنه الزعيم المناسب".

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، رئيساً جديداً للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية.

وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.