بايدن مصاب بسرطان "عدواني" انتشر إلى العظام

شفق نيوز/ كشف مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يوم الأحد، الذي غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، أنه تم تشخيص إصابته بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا.

وجاء في البيان: "الأسبوع الماضي، خضع بايدن لفحص طبي بعد ظهور أعراض بولية متزايدة، وتبين وجود كتلة جديدة في البروستاتا".

وأضاف البيان: "وفي يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، بدرجة غليسون 9 (المجموعة الخامسة)، مع انتشار للمرض إلى العظام".

وتابع البيان: "ورغم أن هذه الحالة تُعد أكثر عدوانية من غيرها، إلا أن السرطان يبدو حساسًا للهرمونات، مما يسمح بإدارته بشكل فعّال".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس وعائلته يدرسون خيارات العلاج بالتعاون مع أطبائه".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن بايدن مصاب بنوع "شرس" من سرطان البروستاتا.

وبحسب "أبحاث السرطان في المملكة المتحدة"، فإن درجة غليسون 9 تشير إلى أن الخلايا السرطانية "تبدو غير طبيعية للغاية"، وأن المرض "من المحتمل أن ينمو بسرعة".