سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن محذرا: بوتن يدرس استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-22T05:27:12+0000
بايدن محذرا: بوتن يدرس استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية زائفة وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.

وأضاف بايدن في حدث نظمته رابطة (المائدة المستديرة للأعمال)"ظهر بوتن بات إلى الحائط والآن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها، التأكيد على أننا في أميركا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا".

ومضى يقول "إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية. وهذه علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن واشنطن خصصت 32 مليون دولار لنشاط مختبرات عسكرية أوكرانية في كييف وأوديسا وخاركوف، كما خصص "البنتاغون" مليونا و600 ألف دولار لدراسة انتقال الأمراض من الخفافيش إلى البشر بأوكرانيا وجورجيا، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

روسيا قالت أيضا إنها كشفت عن مخطط تقوم به أجهزة الاستخبارات الأوكرانية و"كتيبة آزوف"، وهي وحدة تابعة للحرس الوطني الأوكراني معروفة بتعاطفها مع "النازيين الجدد"، لتفجير محطة نووية للأبحاث بمعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا؛ وذلك بغرض اتهام روسيا بأنها تسببت في كارثة بيئية.

ولا يستبعد المراقبون أن يتم استخدام أسلحة بيولوجية في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن تلك الخطوة بمثابة "كارثة إنسانية"، سيصعب السيطرة عليها أو معالجة تبعاتها.

related

بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

Date: 2022-02-13 18:56:29
بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

Date: 2022-02-11 04:32:39
بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

بايدن يعلن حظر تحليق الطائرات الروسية فوق أمريكا ويصف بوتين بـ"الدكتاتور"

Date: 2022-03-02 04:33:38
بايدن يعلن حظر تحليق الطائرات الروسية فوق أمريكا ويصف بوتين بـ"الدكتاتور"

الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

Date: 2019-06-01 10:34:41
الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

Date: 2022-02-24 18:26:28
أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

واشنطن تعد 18 سيناريو للرد على "الغزو الروسي" لأوكرانيا

Date: 2022-01-15 13:47:30
واشنطن تعد 18 سيناريو للرد على "الغزو الروسي" لأوكرانيا

أمريكا تدعو إلى عقد جلسة "مفتوحة" لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

Date: 2022-01-28 05:27:53
أمريكا تدعو إلى عقد جلسة "مفتوحة" لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا .. ثماني دول مهددة بأزمة خبز

Date: 2022-02-15 07:34:15
حرب روسيا وأوكرانيا .. ثماني دول مهددة بأزمة خبز