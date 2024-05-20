بايدن: ما يحدث في غزة "ليس إبادة جماعية"

شفق نيوز/ دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة عن إسرائيل، الاثنين، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لا ترتكب إبادة جماعية في حملتها العسكرية ضد مقاتلي حركة حماس في غزة.

وقال بايدن في البيت الأبيض: "ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر عن رفضه تحرك الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بهدف إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وانتقد بايدن بشدة مبدأ مساواة إسرائيل بحماس مجدداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل.

كذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض الولايات المتحدة القاطع تحرك المدعي العام الدولي ضد إسرائيل ورئيس وزرائها ووزير دفاعها.

وفي أول تصريح، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنّ قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحقه أمر سخيف وإن هذه الخطوة تهدف إلى استهداف إسرائيل بأكملها.

ورفض نتنياهو "مقارنة المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة من حماس"، وقال "بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوس واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة".