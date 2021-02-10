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بايدن: لن نتردد باستخدام القوة للدفاع عن أمريكا ومصالحها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-10T20:43:43+0000
بايدن: لن نتردد باستخدام القوة للدفاع عن أمريكا ومصالحها

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه "لن يتردد أبداً" في استخدام القوة للدفاع عن بلاده ومصالحها "عندما يكون ذلك ضروريا".

وأضاف بايدن في أول خطاب له من داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن القوة العسكرية ستكون "الملجأ الأخير" للدفاع عن أميركا وحلفائها.

وأكد "ملتزمون بضمان التأمين لأفراد المؤسسة العسكرية، ونحرص على التعددية في الجيش الأميركي، كما أنني أرحب بجميع أفراد الجيش ذوي الأصول الأفريقية"، مضيفاً "عائلتي عسكرية والمؤسسة الأمنية تعني الكثير بالنسبة لي، ولن أخيب ظن عناصر الجيش الأميركي في الخارج".

وشدد على أن إدارته ستعزز الأمن السيبراني ضد الهجمات الإلكترونية وستتصدى لجميع التحديات التي تفرضها الصين على الولايات المتحدة، معلناً عن إنشاء "مجموعة عمل للتعامل مع المخاطر التي تشكلها الصين، ونحن نسعى للحفاظ على مصالحنا في المحيط الهادئ وقرب الصين وسنعمل على التصدي لمخاطر التكنولوجيا الناشئة".

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