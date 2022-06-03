بايدن للصحفيين: نعم سأزور السعودية لأن منصبي يحتم ذلك

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إمكانية قيامه بزيارة للسعودية، الأمر الذي يشكل تغييرا كبيرا في موقفه، بعدما وعد سابقا بمعاملة المملكة كدولة "منبوذة".

وقال بايدن للصحافيين "لست أعلم بدقة موعد زيارتي. هناك إمكانية أن ألتقي الإسرائيليين و(مسؤولين) في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن (الجولة) إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن".

وأضاف بايدن : "لم أغير موقفي من حقوق الإنسان في السعودية ولكن منصبي يحتم علي التحرك لدعم السلام في الشرق الأوسط".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد تكهنت بزيارة بايدن للسعودية، خلال الشهر الجاري.

وكتبت الصحيفة الأميركية أن رئيس الولايات المتحدة "قرر الذهاب إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية بينما يسعى إلى خفض أسعار الوقود في الداخل وعزل روسيا دوليا".

وأوضحت أنه لم يتم بعد تأكيد التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني، لكن الزيارة ستضاف إلى رحلة من المقرر أساسا أن يقوم بها في نهاية يونيو إلى إسرائيل وألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع وإسبانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويأتي الحديث عن زيارة بايدن للسعودية في وقت توصل أطراف النزاع في اليمن إلى تجديد هدنة هشة لشهرين.

ويذكر أن بايدن أشاد الخميس بـ "القيادة الشجاعة" للقادة السعوديين في هذا الصدد.

ويأتي قرار الزيارة المتوقعة أيضا بينما قرر تحالف "أوبك+" بقيادة الرياض، الخميس، زيادة إنتاجه بعد أشهر من الانتظار والترقب على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وقد لبى بذلك نداءات من القوى الغربية.

في سياق متصل، لفت بايدن إلى أن قرار الإفراج عن نسب من احتياطي النفط الأميركي، الذي اتخذته إدارته "جعل أسعار المحروقات لا تزيد في الارتفاع".

إلى ذلك، أشاد الرئيس الأميركي بجهود إدارته في دعم الاقتصاد المحلي وقال: "الموقف القوي للاقتصاد الأميركي جعل الخبراء يؤمنون بأن نسبة نمونا ستتجاوز نسب الصين"

بايدن أشار إلى أن الأرقام المتعلقة بارتفاع مدخرات العائلات الأميركية وتراجع ديونها هي الأعلى منذ 2013.

وبخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا، كشف بايدن أن العدوان الروسي على جارته الشرقية تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في كل العالم.

وقال: "لدى أوكرانيا 20 مليون طن من الحبوب في المخازن وهي عالقة في المخازن بسبب الحرب الروسية" ثم تابع "الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء في كل العالم".