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بايدن لرئيس إسرائيل الجديد: شراكتنا ستستمر في النمو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-03T07:44:31+0000
بايدن لرئيس إسرائيل الجديد: شراكتنا ستستمر في النمو

شفق نيوز/ قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "تهانيه الحارة" للرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوج، حسبما أفاد موقع أكسيوس الإخباري.

وأشار بايدن في بيان إلى أن هرتسوج، الذي تربطه به علاقة شخصية "أظهر طوال حياته المهنية التزامه الثابت بتعزيز أمن إسرائيل، ودفع الحوار، وبناء الجسور عبر المجتمع اليهودي العالمي".

وأضاف بايدن: "أنا واثق من أن الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة في ظل رئاسته ستستمر في النمو والتعمق".

ولم يشر بايدن إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيانه، الذي جاء بعد ساعات من إخطار زعيم المعارضة يائير لبيد الرئيس روفين ريفلين بأنه شكل حكومة لتقاسم السلطة من شأنها الإطاحة بنتنياهو إذا نجحت في تجاوز تصويت بالثقة في الكنيست.

ومن المقرر أن يخلف هرتسوغ وهو من يسار الوسط، الذي انتخب رئيساً في تصويت ساحق أمس الأربعاء ليصبح بذلك الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، ريفلين في 9 تموز المقبل.

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