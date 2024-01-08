بايدن لا يفكر في إقالة وزير دفاعه

شفق نيوز/ افاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز"، أنه "لم يكن على علم بما إذا كان أوستن فاقدًا للوعي، خلال الأيام القليلة الماضية".

وذكر تقرير لشبكة "سي.إن.إن"، أن نائبة وزير الدفاع الأمريكي لم تكن تعلم أن الوزير لويد أوستن، دخل المستشفى عندما تولت بعض مهامه في الثاني من يناير.

وأضاف التقرير يوم الأحد، نقلا عن اثنين من مسؤولي الدفاع لم تذكر هوياتهما، أن كاثلين هيكس، نائبة الوزير، لم تخطر إلا بعد يومين بإدخال أوستن مركز والتر ريد الطبي العسكري في أول أيام العام الجديد.

وذكرت رويترز يوم السبت، أن الرئيس جو بايدن علم بدخول الوزير المستشفى مساء الخميس فحسب، وفقا لما ذكره مسئول أمريكي طلب عدم ذكر هويته.

وقالت وزارة الدفاع في بيان يوم الأحد، إن "أوستن تحدث إلى بايدن يوم السبت".

وأُدخل أوستن (70 عاما) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أبقته الوزارة طي الكتمان لمدة خمسة أيام.