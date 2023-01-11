بايدن: لا أعرف مضمون الوثائق السرية التي وجدت في مكتبي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017) وعُثر عليها أخيراً في مركز أبحاث بواشنطن كان أحياناً يعمل منه.

وفي ختام قمّة أميركية-كندية-مكسيكية عُقدت في مكسيكو، قال بايدن للصحافيين: "لقد أبُلغت بما تمّ العثور عليه وفوجئت عندما علمت أنّ وثائق متعلّقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب. لكنّي لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق"، مشدّداً على أنّ محاميه "سيتعاونون بالكامل" خلال فحص هذه الوثائق.

وأمس الثلاثاء، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن وثائق سرية تم العثور عليها في مكتب الرئيس جو بايدن تتعلق بمذكرات استخباراتية حول أوكرانيا وإيران وبريطانيا.

وأوضح مصدر لـ"سي إن إن"، أن الوثائق السرية الـ 10 التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص، تعود للفترة بين عامي 2013 و2016، وتم العثور عليها داخل 3 أو 4 علب مع وثائق أخرى، غير سرية.

وبدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا أوليا بشأن تخزين الوثائق الرسمية في مكتب خاص، ثم ستتخذ الوزارة قرارا ما إذا ستعين مدعيا لمواصلة التحقيقات في القضية أم لا.