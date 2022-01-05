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بايدن قلق من تفشي اوميكرون في أمريكا: تلقحوا ولا تهلعوا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-05T05:38:32+0000
بايدن قلق من تفشي اوميكرون في أمريكا: تلقحوا ولا تهلعوا

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن قلق إدارته بشأن انتشار المتحور أوميكرون في الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن ذلك لا يجب أن يصل "إلى مرحلة الهلع".

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من مليون إصابة.

طالب بايدن الأميركيين بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي قال إنه آمن يوفر الحماية ومتوفر، "ولدينا جرعات معززة تكفي جميع المواطنين".

وقال بايدن: "من يحصل على جرعات اللقاح ربما يصاب بفيروس كورونا لكنه سيكون محميا ضد الأعراض الخطيرة"، مشيرا إلى أن "اللقاح هو الطريقة الأكثر فاعلية للتصدي للفيروس".

وشدد بايدن على إيلائه أولوية أن تبقى المدارس مفتوحة، مشيرا إلى أن إدارته وفرت للولايات مخصصات مالية لها لتوفير الحماية للطلاب، "بعض الولايات تنفقها بشكل جيد وصراحة البعض لا يفعل ذلك".

وصرح بايدن بان الولايات المتحدة ستشرع في إعطاء الجرعة المعززة للأطفال ما بين 13 و15 سنة، وذلك بعد يوم من إعلان إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها على الاستخدام الطارئ للجرعات المعززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ليشمل هذه الفئة العمرية.

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