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بايدن "قلق" من اتفاقية إيران والصين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-29T05:22:29+0000
بايدن "قلق" من اتفاقية إيران والصين

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن قلقه حيال اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل التي وقعت عليها الصين وإيران.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول قلقه من الشراكة بين الصين وإيران، قال بايدن: "لقد كنت قلقا بشأن ذلك منذ سنوات".

ووقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي مؤخرا على معاهدة للتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الوزيران أثناء زيارة وانغ يي إلى طهران، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

كما تشمل الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عاما تطوير المطارات والموانئ الإيرانية وإيجاد موانئ جديدة، وتطوير سكك الحديد في إيران وتعزيز البنى التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات.

يذكر أن الوثيقة تشمل استثمارات صينية في إيران بـ450 مليار دولار.

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