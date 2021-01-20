بايدن في أول خطاب له رئيساً لامريكا: هذه لحظة انتصار الديمقراطية

شفق نيوز/ أدى الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات مقبلة.

وبايدن سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطابه الرئاسي "هذه لحظة انتصار الديمقراطية، لكن هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها".

وأضاف أن "فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين، كما يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي، واليوم اليوم أن أوحد شعبنا، نجمع أطياف الأمة رغم الغضب والتطرف وفقدان الامل".

وغاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن حفل التنصيب الذي نظم في مبنى الكونغرس، وحضره رؤساء الولايات المتحدة السابقون باستنثناء جيمي كارتر، وعدد من المدعوين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

كما حضر حفل التنصيب مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأدت كاملا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس بايدن، لتكون بذلك أول نائبة امرأة لرئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بايدن في كلمته، "اليوم نشهد وجود أول امرأة تصبح نائبا للرئيس الأمريكي".

وأضاف "سأكون رئيساً لكل الأميركيين وسأناضل من أجل الذين لم يصوتوا لي كنضالي من أجل من صوت لي".