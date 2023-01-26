بايدن في زلة جديدة: الدول الاوروبية تعارض العدوان الاوكراني الوحشي

شفق نيوز / أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، معارضة الدول الغربية لـ "العدوان الأوكراني الوحشي"، في زلة جديدة شملت أيضا الخطأ بتسمية وزير الدفاع الأمريكي، ورئيس الوزراء البريطاني، قبل أن يعود البيت الأبيض ويبين المعنى المطلوب من كلام الرئيس بشأن أوكرانيا.

ووفقا لما اوردته وكالة تاس الروسية فإن بايدن قال خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض "جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء، أرسلنا أكثر من 3 آلاف مركبة مدرعة و8 آلاف نظام مدفعي، وأكثر من مليوني قذيفة مدفعية، وأكثر من 50 نظام إطلاق صاروخي متطور، ومعدات دفاع جوي، كل شيء للمساعدة في مواجهة العدوان الوحشي لأوكرانيا"، وأضاف على الفور "هذا يحدث بسبب روسيا".

وحدد نص نشره البيت الأبيض لاحقا أن بايدن كان يتحدث عن مساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، كما ذكر النص أنه لم يتم إرسال 8 آلاف نظام مدفعي كما قال الرئيس الأمريكي، بل 800 نظام.

وفي معرض حديثه عن خطط واشنطن لتزويد كييف بـ 31 دبابة من طراز "أبرامز"، قال بايدن، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس البنتاغون لويد أوستن شاركا في دراسة القضايا ذات الصلة"، مطلقا لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع الأمريكي على لويد أوستن.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث بايدن عن المشاورات مع القادة الأوروبيين، وأخطأ في نطق اسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وسماه "سانوك".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى لبايدن البالغ من العمر 80 عاما في الزلات والهفوات، إذ إنه أخطأ في العديد من المرات، سواء كانت أخطاء لفظية أو هفوات، ويستخدم الجمهوريون هذا الظرف في الصراع الحزبي، معربين عن شكوكهم في قدرته على قيادة البلاد.