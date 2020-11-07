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بايدن معلناً فوزه: سأكون رئيساً لكل الأميركيين.. ترامب: سأرفع دعوى قضائية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-07T16:56:21+0000
بايدن معلناً فوزه: سأكون رئيساً لكل الأميركيين.. ترامب: سأرفع دعوى قضائية

شفق نيوز/ أعلن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن يوم السبت فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليهزم خصمه الجمهوري دونالد ترامب الذي قال إن النتائج غير حاسمة لغاية الآن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "ان بي سي" وسي ان ان" قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وكتب بايدن على تويتر، "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة. عملنا سيكون صعبا وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين".

وتابع بالقول، "لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".

من جانبه، رفض ترامب إعلان فوز خصمه، متوعداً برفع دعوى قضائية.

وقال ترامب في بيان، "بايدن يستعجل في الإعلان عن فوزه زورا"، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية تنوي رفع دعوى قضائية الاثنين القادم.

وشهدت الانتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1900، كما أن بايدن فاز بأكثر من 73 مليون صوت حتى الآن، وهو أكبر عدد على الإطلاق لمرشح رئاسي أمريكي.

وخسارة ترامب للسباق الإنتخابي تجعله أول رئيس لولاية واحدة منذ التسعينيات.




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