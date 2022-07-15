بايدن في بيت لحم على وقع مطالبات بالانتصار لـ"شيرين أبو عاقلة"

شفق نيوز / أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة تقديره الكبير للعاملين في القطاع الصحي في مستشفى القدس ببيت لحم، واصفا الممرضات بأنهن "ملائكة الجنة".

وبدا موضوع معاناة المرضى قريبا من وجدان الرئيس الأمريكي، الذي تذكر المحن التي مر به وبأسرته، وسرد مواقف منها، مظهرا الدور الكبير للممرضات في تقديم العون له حتى أنه قال "لولا تلك المساعدة لكدت أفقد حياتي"، كما خاطب الممرضات قائلا: "حين أراكن أرى الأمل".

وقبل ذلك، توجه الرئيس الأمريكي إلى مستشفى المُطّلَع "أوغستا فكتوريا" بالقدس الشرقية، وأعلن عن تقديم مساعدة لشبكة مستشفيات القدس بقيمة 100 مليون دولار.

وبالتزامن مع ذلك نظّم فلسطينيون، وقفة في جبل الزيتون بالقدس الشرقية مطالبين بتحقيق "العدالة" للصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت في مايو/أيار الماضي برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وكان بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا زيارة بايدن لمستشفى المُطّلَع قد ارتدوا قمصانا سوداء عليها صورة أبو عاقلة وكُتب عليها بالإنجليزية عبارة "العدالة لشيرين" و"حياة الفلسطينيين مهمة".