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بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-17T15:56:24+0000
بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

شفق نيوز / أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، أن خطر "اجتياح" روسيا لأوكرانيا "عال جدا"، على الرغم من نفي موسكو مرارا صحة هذه المزاعم.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن بايدن قوله إن "هجوما روسيا على أوكرانيا ممكن جداً في الأيام المقبلة".

وأكد الرئيس الأمريكي، قبل مغادرته البيت الأبيض إلى أوهايو، أن "لا نية لديه" للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بايدن قد ناشد الثلاثاء الماضي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التراجع عن شن حرب على أوكرانيا، وتحدث بوضوح عن "موت ودمار بلا داع" يمكن أن تتسبب موسكو فيهما والغضب الدولي الذي سيواجهه بوتين.

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