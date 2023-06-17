بايدن عن نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس: انعدام كامل للمسؤولية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن لصحافيين قرب واشنطن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.

وأضاف بايدن أن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء "انعدام كامل للمسؤولية".

وكان البيت الأبيض ندد، الجمعة، بحديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجر أي تعديلات لوضعها النووي ردا على تلك التصريحات.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما قال بوتين في وقت سابق من الجمعة إن روسيا يمكن "نظريا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إن "لا سبب" لدى الولايات المتحدة لتغيير وضعيتها النووية بعد قيام موسكو بنشر رؤوس نووية في بيلاروس.

وكان بوتين أعلن في 25 مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس الواقعة عند مدخل الاتحاد الأوروبي، مثيرا مخاوف إضافية من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

والأسلحة النووية "التكتيكية" قادرة على التسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من ذلك العائد إلى الأسلحة النووية "الاستراتيجية".

وبداية أبريل، أعلنت موسكو أنها باشرت تدريب عسكريين بيلاروس على استخدام الأسلحة النووية "التكتيكية".