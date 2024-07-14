بايدن عن محاولة اغتيال ترامب: أعطيت أوامري للحفاظ على سلامته

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أجرى محادثة قصيرة وصفها بأنها كانت "جيدة" مع دونالد ترامب منافسه الجمهوري في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وذلك بعد محاولة اغتيال تعرض لها ترامب خلال مؤتمر جماهيري في ولاية بنسلفانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، الأحد، إن "السعي للاغتيال يتعارض مع كل ما نمثله"، وإنه "لا مكان لهذا النوع من العنف في أميركا".

وأكد الرئيس الأميركي أنه أعطى أوامره لمكتب الخدمة السرية لبذل أقصى الجهود للحفاظ على سلامة ترامب، مشددا على أنه "لا شيء أهم من الوحدة اليوم".

وأصابت رصاصة أذن ترامب خلال تجمع انتخابي السبت، في ولاية بنسلفانيا، في هجوم يجري التحقيق فيه حاليا باعتباره محاولة اغتيال لمرشح الحزب الجمهوري، بينما قُتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أعلن في وقت سابق، الأحد، أن مطلق النار هو توماس ماثيو كروكس (20 عاما) من ولاية بنسلفانيا، وقد قضى على الفور برصاص عناصر الخدمة السرية فور إطلاقه النار.

وأضاف بايدن: "نعرف المهاجم لكننا لا نعرف بعد دوافعه"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بإجراء تحقيق سريع وشامل.

وطالب بايدن الجمهور الأميركي بعدم إطلاق افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص أو انتماءاته، مشيرا إلى أن "التحقيقات لاتزال في طورها الأول".

وقال: "أصدرت تعليمات لرئيس الخدمة السرية بمراجعة كل إجراءات الأمن بالمؤتمر الجمهوري".

وكان ترامب قال، على منصة تروث سوشال، إنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحدا"، مشيرا إلى أنه يتطلع "للتحدث لأمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن"، إذ من المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع.