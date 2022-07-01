بايدن: على دول الخليج كافة زيادة إنتاج النفط

شفق نيوز/ حث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، دول الخليج كافة زيادة إنتاج النفط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية طلبه من السعودية زيادة إنتاج النفط، قال بايدن إنه "لن يطلب منهم زيادة الإنتاج"، مشيرا أنه يجب على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام، "وليس السعوديين فقط".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو الجاري، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

كما سيحضر بايدن بمدينة جدة السعودية في 16 يوليو الجاري قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.ش