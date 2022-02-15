بايدن: سنعاقب روسيا إذا غزت أوكرانيا

شفق نيوز / جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة، لفرض عقوبات على روسيا في حال قامت بغزو أوكرانيا، فيما أكد أن هجوم موسكو على كييف ما زال محتملاً.

وطالب بايدن، خلال مؤتمر صحفي بشأن الأزمة الأوكرانية، جميع الأمريكيين بـ"مغادرة أوكرانيا فوراً، لأن الهجوم الروسي ما زال محتملا".

وقال الرئيس الأمريكي، أن "روسيا أعلنت أنها نفذت انسحاباً جزئياً لقواتها من حدود أوكرانيا، ولكن لم نتحقق من ذلك حتى الآن"، لافتاً إلى أن "واشنطن وحلفاءها مستعدون للقيام بخطوات للتهدئة شرط ضمان سيادة الدول وأمنها".

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو شرق أوروبا، وتحديدا إلى أوكرانيا، البلد الذي يستعد لأسوأ السيناريوهات التي تقول إن غدا الأربعاء سيكون "يوم الغزو".

وفي إطار ذلك، تفاجأ الرأي العام الدولي بإعلان انسحاب روسي جزئي من حدود أوكرانيا، في مؤشر قد يأخذه البعض على أنه بداية وقف للتصعيد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق من اليوم أن جزءا من قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، بدأت بالعودة إلى ثكناتها، وذلك في وقت تخشى فيه الدول الغربية والولايات المتحدة، من عملية عسكرية وشيكة.