بايدن: وجودنا العسكري باق في سوريا لضمان عدم عودة داعش ومواجهة اذرع إيران

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، الإبقاء على الوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا لضمان عدم عودة داعش ومواجهة الجماعات المرتبطة بإيران.

وقال بايدن في كلمة خاصة بالتطورات في سوريا؛ إن تحرير سوريا من بشار الأسد ومما قام به هو ووالده، لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده.

وأضاف نعلم أن الأسد موجود في موسكو، مشيرا إلى أن قدرات إيران العسكرية أصبحت ضعيفة، وأن سوريا كانت تتلقى الدعم من روسيا وإيران وحزب الله لسنوات ولكن هذا الدعم تلاشى في غضون أيام.

وبين أن الضعف الذي أصاب إيران وحزب الله لم يسمح لهم بمساعدة الأسد.

وتابع أن الولايات المتحدة ستدعم جيران سوريا خلال الفترة الانتقالية بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان.

وأشار إلى أن واشنطن ستعمل مع كل المجموعات السورية في إطار الأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستلزم الحذر "ونقيّم أفعال بعض الجماعات التي عملت على إسقاط الأسد بسبب خلفيتها المتشددة".

وشدد على الولايات المتحدة لن تسمح بتحول سوريا لملاذ آمن لتنظيم داعش، داعياً جماعات المعارضة السورية إلى التزام حكم القانون وحماية الأقليات.

وبيّن أن ما حدث في سوريا يمثل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط، مشددا على اهمية أن تتم محاسبة بشار الأسد.