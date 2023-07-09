بايدن: إسرائيل والسعودية بعيدتان جداً عن التطبيع

شفق نيوز / رأى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، أن "إسرائيل والسعودية مازال أمامهما طريقاً طويلاً للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ونقلت قناة "i24news" الإسرائيلية، عن بايدن قوله: "ما يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل التطبيع بين إسرائيل والسعودية"، مضيفا: "ما زلنا بعيدين جدا عن اتفاق التطبيع، وما تزال هناك نقاط كثيرة يجب مناقشتها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "السلام مع إسرائيل سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضاً ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتوقيع معاهدة دفاع مع السعوديين وتزويدهم بقدرات نووية مدنية، بناء على طلب من الرياض، قال بايدن "نحن بعيدون عن هذا الأمر.. سواء كنا سنقوم بتوفير الوسيلة التي تمكنهم من الحصول على الطاقة النووية المدنية أم لا، أو أن نكون الضامنين لأمنهم، أعتقد أن هذا أمر بعيد المنال بعض الشيء".

وكان مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تحدثوا في أكثر من مناسبة، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.

لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002.

وتنص مبادرة السلام العربية، على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.