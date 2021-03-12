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بايدن: المعركة ضد كورونا أبعد من أن تكون قد انتهت

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-12T05:32:09+0000
بايدن: المعركة ضد كورونا أبعد من أن تكون قد انتهت

شفق نيوز/ حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أي تراخ في التصدي لجائحة كوفيد-19، مؤكدا على أن المعركة ضد هذا الفيروس لم تنته بعد، لكنه طمأن في الوقت نفسه بأن المستقبل سيحمل معه ”أياما أفضل“، مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وفي أول خطاب له إلى الأمة بث أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية، قال الرئيس الأمريكي إن ”هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع“.

وحث بايدن مواطنيه على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، والاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات الواقية.

من جانب آخر، أدان بايدن ”جرائم الكراهية الخبيثة“ التي يتعرض لها مواطنوه المتحدرون من أصول آسيوية، منذ بدء جائحة كوفيد-19، معتبرا هذا السلوك ”غير أمريكي“، ومطالبا بوقفه حالا.

وقال: ”يجب إدانة جرائم الكراهية الخبيثة ضد الأمريكيين الآسيويين الذين تعرضوا لهجمات ومضايقات وألقي اللوم عليهم وجُعلوا كبش فداء“؛ بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، في نهاية 2019.

وأضاف: ”هذا خاطئ. هذا غير أمريكي، ويجب أن يتوقف“.

 

 

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