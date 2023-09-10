بايدن: الصين بدأت تغيير قواعد اللعبة

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، أن الصين بدأت "تغيير بعض قواعد اللعبة"، مؤكدا في الوقت عينه أنه لا يرغب في عزل بكين، وذلك مع تنامي التباينات بين القوتين العظميين في قضايا سياسية واقتصادية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين في الهند، إن "بكين تريد تغير قواعد التجارة العالمية وأن واشنطن تريد نجاح اقتصاد الصين لكن في إطار القواعد الدولية".

وأكد خلال زيارته لفيتنام، التي تهدف إلى تثبيت الحضور الأمريكي في هذه المنطقة من آسيا ومواجهة تنامي النفوذ الصيني، أن "الولايات المتحدة لن تبتعد عن المحيط الهادئ".

وتابع بايدن: "نريد اقتصادا صينيا ناجحا ولكن حسب القواعد"، مؤكدا أن "جهود الولايات المتحدة لا تهدف إلى عزل الصين".

وكشف بايدن عن أنه التقى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي غاب عنها نظيره، شي جينبينغ.

وذكر: "التقيت المسؤول الثاني" في هيكلية الحكم في الصين. وأضاف "تحدثنا عن الاستقرار"، مشيرا الى أن الاجتماع "لم يكن صداميا على الإطلاق".