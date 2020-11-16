بايدن: الشتاء القادم مظلم وصعب

شفق نيوز/ قال جو بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات الامريكية إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا على ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.

ودعا بايدن إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف بايدن خلال خطاب له: "اجتمعنا مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، لن ندخر جهدا في محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا"، مؤكدا أن الشتاء القادم مظلم والأمور ستكون صعبة قبل أن نتخطى الأزمة.

وتحدث كلا من بايدن ونائبته كامالا هاريس عن الاقتصاد من ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وفى وقت سابق اليوم ، تلقى بايدن وهاريس إحاطة اقتصادية من مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، بما في ذلك من Microsoft و Target and Gap وقادة نقابيين.

على الرغم من رفض الرئيس ترامب التنازل، يمضي بايدن قدمًا في خططه الانتقالية وبدأ في الإعلان عن من سيتولى المناصب العليا في إدارته.