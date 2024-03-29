بايدن: السعودية والدول العربية مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المملكة العربية السعودية والدول العربية “مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل” خلال تصريحات بعيدة عن الكاميرا في حفل لجمع التبرعات، وفقًا لما ذكره صحفيون في القاعة، مكررًا الدعوات إلى "خطة ما بعد غزة" لإسرائيل بما في ذلك "القطار إلى حل الدولتين".

وأضاف: "لن أخوض في التفاصيل الآن. لكن انظر، لقد كنت أعمل مع السعوديين ومع جميع الدول العربية الأخرى، بما في ذلك مصر والأردن وقطر. إنهم على استعداد للاعتراف الكامل بإسرائيل، والاعتراف الكامل بإسرائيل من أجل السلام" وفقا لما نقله الصحفيون في القاعة، وفقا لشبكة (CNN) الأمريكية.

وتابع قائلا: "لكن يجب أن تكون هناك خطة لما بعد غزة (بعد الحرب الإسرائيلية التي تخوضها إسرائيل في غزة)، ويجب أن يكون هناك قطار يؤدي إلى حل الدولتين، لا يجب أن يحدث ذلك اليوم ولكن يجب أن يكون هناك تقدم، وأعتقد أننا نستطيع القيام بذلك".

واستطرد: "علينا أن نوصل المزيد من الغذاء والدواء والإمدادات إلى الفلسطينيين.. ولكن لا يمكننا أن ننسى أن إسرائيل في وضع حيث وجودها ذاته على المحك.. يجب أن يكون لديك كل هؤلاء الناس لم يقتلوا بل تم ذبحهم.. تم ذبحهم".

وجاءت هذه التصريحات خلال حملة لجمع التبرعات ضمت نجومًا، وظهر فيها بايدن في محادثة مع الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، وتعكس رغبة بايدن المتزايدة في دعوة إسرائيل علنًا إلى زيادة الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.