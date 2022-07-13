بايدن: الحل الأمثل لدعم السلام والاستقرار هو بقيام دولتيّ اسرائيل وفلسطين

شفق نيوز/ رأى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، "الحل الأمثل" لدعم السلام والاستقرار يكمن في استمرار قيام الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية جنباً إلى جنب، فيما اكد مواصلة بلاده العمل مع إسرائيل لتعزيز منظومتها الدفاعية.

وقال بايدن في كلمة ألقاها مباشرة بعد وصوله إلى مطار بن غوريون، في العاصمة تل أبيب، إن "واشنطن تسعى إلى دعم السلام والأمن في المنطقة، والحل الأمثل هو قيام الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية لدعم هذه المساعي".

واشار الى ان "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة متجذرة جيلاً بعد جيل إذ تكبر الصلات ونستثمر في بعضنا البعض، ونحلم معا".

وأكد الرئيس الامريكي "التزام بلاده بأمن إسرائيل"، مشدداً على "مواصلة العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز منظومتها الدفاعية، بما في ذلك القبة الحديدية".

وتعهد الرئيس الأمريكي في مستهل جولته التي تستغرق أربعة أيام بـ"مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة معاداة السامية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، أولى محطات زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط.

وهبطت طائرة جو بايدن في مطار بن غوريون، حيث استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد.

وقبيل زيارة بايدن لإسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن البيت الأبيض "يريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية"، مبينا بالقول أن" ذلك يتطلب التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، والتعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك، وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة".