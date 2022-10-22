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بايدن "الثمانيني" يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2024

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-22T05:11:03+0000
بايدن "الثمانيني" يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2024

 شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيبلغ عامه الثمانين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أنه "ينوي" الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.

ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة "إم إس إن بي سي"، قال الرئيس الديمقراطي،  "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".

وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة، مضيفا: "زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه".

ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها.

وفي سبتمبر/ أيلول قال الرئيس الديمقراطي إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وصرح في مقابلة "هل اتخذتُ القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار".

ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليديا لأي رئيس في المنصب.

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