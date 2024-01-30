بايدن: اتخذت قرار طبيعة الرد على هجوم الاردن

شفق نيوز/ قال الرئيس الاميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه اتخذ القرار بشأن طبيعة الرد على هجوم الاردن الذي اودى بحياة 3 جنود امريكيين واصابة اكثر من 30 آخرين.

واوضح بايدن، أنه "اتخذ القرار بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أميركيين في الأردن"، مضيفا، "لا نريد حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط".

واليوم الثلاثاء، قالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس جو بايدن اجتمع مع فريق الأمن القومي، لاتخاذ قرار بشأن الخيارات المطروحة للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أميركية على الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

وتعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأميركية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.