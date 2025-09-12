بالأغلبية.. الأمم المتحدة تصوت على "حل الدولتين"

شفق نيوز- نيويورك

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصوّتت الجمعية في جلستها المنعقدة، لمناقشة "إعلان نيويورك" على تأييد ما جاء فيه، حيث تم اعتماد إعلان نيويورك بالجمعية العامة بشأن إقامة دولة فلسطينية بـ142 صوتاً ومعارضة 10، وامتناع 12 عن التصويت.

ويدعو "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولّتا رئاسة المؤتمر، وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل، وكندا، وتركيا، والأردن، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة) وأيضاً الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين".

وشدّدت هذه الدول على أن "الحُكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب"، مبيّنة أن "على حماس إنهاء سيطرتها على غزة، وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية".

وكان العراق قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار، من دون إعلان أسباب هذا الموقف.

وكانت الحكومة الفنلندية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، الانضمام إلى "إعلان نيويورك" الفرنسي السعودي بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

ويعد الإعلان ثمرة لمؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي استضافته السعودية وفرنسا حول الصراع المستمر منذ عقود، وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

وقالت وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونن وقتها، إن "العملية التي تقودها فرنسا والسعودية هي أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف لحل الدولتين".

وتتمثل الخطوة الأولى التي حددها الإعلان في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين بين إسرائيل وحماس في غزة.

وعلى عكس دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا والنرويج، لم تعترف فنلندا بفلسطين كدولة، كما أن الحكومة الائتلافية الفنلندية منقسمة داخليا حول الاعتراف الرسمي.

ويأتي هذا الإعلان من جانب فنلندا بعد أيام من إعلان بلجيكي مماثل، حيث أعلنت بروكسل أنها ستنضم إلى المعترفين بفلسطين.

يشار إلى أنه في نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تعقد من 9 حتى 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.