بالأرقام.. إحصاء "أمريكي - إسرائيلي" للهجوم  الإيراني

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على تفاصيل الهجوم الإيراني على إسرائيل، حيث ذكرت أن إيران أطلقت 330 مسيرة وصاروخا على إسرائيل.

ويأتي ذلك في أعقاب القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق في وقت سابق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إيران أطلقت 185 طائرة دون طيار "مسيرة"، و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض، خلال الهجوم الذي استمر 5 ساعات.

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقالت إنّ ذلك "أول هجوم تشنه طهران عسكريا وبشكل مباشر على إسرائيل، رغم عقود من العداء بينهما".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران خارج الحدود، مشددا على أن الجيش يواصل التصدي لتهديداتها.

في وقت أوردت فيه مصادر إسرائيلية أنه تم اعتراض 99% من الصواريخ التي أطلقت من إيران من منظومات الاعتراض الصاروخية.

وبحسب مراسل "نيويورك تايمز"، ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أنه تم اعتراض نحو 100 مسيرة إيرانية بعيدا عن حدود إسرائيل من قبل سلاحي الجو الأمريكي والبريطاني.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصل تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل نحو "مليار دولار".