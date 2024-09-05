بالأرقام الدقيقة.. إسرائيل تحصي إطلاق قرابة 7 آلاف صاروخ من لبنان خلال 8 أشهر

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، عن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ شهر شباط / فبراير وحتى نهاية آب /أغسطس.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الفترة ذاتها 6611 صاروخا، حيث كان العدد الأقل من الصواريخ في شهر كانون الثاني / يناير الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخا، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في آب / أغسطس الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "1307 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل خلال شهر آب / أغسطس بمعدل 40 صاروخا يوميا"، في أعلى معدل لإطلاق الصواريخ منذ بداية الحرب.

ووفقا لإحصائيات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ بداية العام، فقد جاء التوزيع على النحو التالي:

آب / أغسطس: 1307 صواريخ

تموز / يوليو: 1091 صاروخا

حزيران / يونيو: 855 صاروخا

أيار / مايو: 1000 صاروخ

نيسان / أبريل: 744 صاروخا

آذار/ مارس: 746 صاروخا

شباط / فبراير: 534 صاروخا

كانون الثاني / يناير: 334 صاروخا