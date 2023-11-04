بالأرقام.. الخسائر البشرية والمادية لحرب إسرائيل وحماس في يومها الـ29

شفق نيوز/ بعدما قاربت أن تتم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس التي اندلعت في بعملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهرها الأول، أحصت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية ما تكبده الطرفان من خسائر بشرية ومادية.

وذكرت الوكالة في تقرير أنه بحلول يومها الـ29، أصبحت الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، الأكثر دموية وتدميراً من الحروب الخمس التي دارت رحاها بين الجانبين منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وفقاً لموقع "الحرة".

ومنذ انطلاق "طوفان الأقصى"، قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية أحدثت دماراً غير مسبوق، وسوت أحياء بأكملها بالأرض.

وفيما يلي أرقام ومعطيات عن الحرب، حتى السبت 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعدتها وكالة "أسوشيتد برس"، اعتماداً على تقارير وزارة الصحة في غزة ومسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى مراقبين دوليين ومنظمات إغاثة:

عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة: 9488 شخصاً

عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 144 شخصاً

عدد القتلى في إسرائيل: 1400 شخص

عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري: 24 شخصاً

عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 23516 شخصاً

عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 2200 شخص

عدد الجرحى الإسرائيليين: 5400 شخص

عدد النازحين الإسرائيليين: 250 ألف شخص

عدد الفلسطينيين النازحين في غزة: أكثر من 1.4 مليون شخص

عدد الرهائن في غزة بين جنود ومدنيين: 241 شخصاً

5 رهائن تم إطلاق سراحهم بينهم واحدة تم إنقاذها وفق السلطات الإسرائيلية.

421 شاحنة مساعدات تمكنت من دخول غزة

33.960 وحدة سكنية دمرتها إسرائيل في غزة

ويتعرض سكان قطاع غزة المحاصر البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً، لقصف عنيف فيما تمنع إسرائيل دخول إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود إليه.

ويخضع القطاع أساسا لحصار جوي وبحري وبري إسرائيلي منذ العام 2007 مع تولي حركة حماس السلطة فيه.