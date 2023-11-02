باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.. 46 قتيلا و531 سجينا من الصحفيين خلال 2023

شفق نيوز / أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس، مقتل أكثر من 46 صحفيا خلال العام 2023 الحالي، في مختلف أرجاء العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وقال المفوض السامي، إن "خلال هذه المدة زج أكثر من 531 شخصا من الصحفيين في السجون، ويتزايد الإفلات من العقاب على هذه الجرائم".

وأضاف المفوض السامي: "وحتى الآن هذا العام، قتل أكثر من 46 صحفيا بسبب عملهم ونشاطهم المهني، وتم سجن أكثر من 531 صحفيا، فيما عانى عدد لا يحصى من الآخرين من مضايقات وعنف لا يطاق".

وتابع تورك بالقول: "لا يجوز بتاتا أن تبقى مثل هذه الجرائم بدون عقاب. هذه الهجمات على الصحفيين غير مقبولة بتاتا".