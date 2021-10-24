بالمناجل والعصيّ.. النازيون الجدد ينتشرون على حدود ألمانيا لمنع تسلل المهاجرين

شفق نيوز/ كشفت الشرطة الألمانية، يوم الاحد، أنها تعقبت نحو 50 شخصاً من النازيين الجدد مسلحين بالمناجل والعصيّ انتشروا على الحدود مع بولندا لمنع تسلل المهاجرين.

وذكر موقع DWعربية، أن الشرطة الألمانية شرقي البلاد تعقبت نحو 50 مشتبها بهم ليلة السبت/الأحد، في إطار مهمة قامت بها ضد ما يسمى بعبور الحدود ليمينيين متطرفين على الحدود الألمانية البولندية.

وبين أن هؤلاء الأشخاص قد يكونوا تابعين للحزب المتطرف اليميني "الطريق الثالث"، وهو حزب منشق عن الحزب القومي الديمقراطي بألمانيا (إن دي بي)، ويبدو أنهم لبوا دعوة حزب "الطريق الثالث" لما يسمى بعبور الحدود.

وأضافت الشرطة أن الحزب أراد بهذه الدعوة في منطقة غوبن بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، التصدي لمهاجرين على الحدود.

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت رذاذ فلفل وحربة ومنجلا وعصيّ عند تفتيشها للأشخاص اليمينيين، الذين تم توقيفهم على الحدود.

وأشارت إلى أنه تم العثور على أكبر مجموعة من الأشخاص، والتي كانت تضم 30 شخصًا، قبل منتصف الليل بالقرب من قرية "غروس غاستروزه" بولاية براندنبورغ.

وبينت أن الأشخاص الذين تم توقيفهم ينحدرون جزئيا من مناطق محيطة في الولاية، لافتة إلى أن بعضهم قادم من ولايات أخرى.

وأكدت الشرطة الألمانية أنها ستستمر في القيام بدوريات في المنطقة، لافتة إلى أنه يتم الاستعانة بعدد كبير من أفراد الشرطة محليا وأن هناك تعاونا وثيقا مع الشرطة الاتحادية.

يذكر أنه بدأت وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة ضد العنصرية ومن أجل حق الإنسان في اللجوء في وسط مدينة غوبن أمس السبت، ومن المخطط أن تستمر حتى بعد ظهر اليوم الأحد.

يذكر أن الشرطة الألمانية اكتشفت وجود 31 مهاجرا عراقيا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية-البولندية عند ولاية مكلنبورغ فوربومرن وقامت بالقبض عليهم، بحسب بيانات الشرطة أمس السبت.