بالمسيرات والصواريخ الباليستية.. الحوثيون يعلنون قصف أهداف اسرائيلية "حساسة" ويتوعدون سفنها

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون، يوم الثلاثاء، قصف أهداف "حساسة" في مدينة إيلات الاسرائيلية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وذكر بيان للحوثيين تلاه المتحدث العسكري باسمهم العميد يحيى سريع، "أطلقتْ قواتُنا المسلحةُ دفعةً منَ الصواريخِ الباليستيةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةٍ منها أهدافٌ حساسةٌ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ "إيلات" وذلك بعد 24 ساعةً فقطْ من عمليةٍ عسكريةٍ أخرى نفذتْها قواتُنا المسلحةُ بالطائراتِ المسيرةِ على ذاتِ الأهداف".

وأضاف، أن "القواتِ المسلحةَ وضمنَ عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي تؤكدُ البَدءَ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ العمليةِ لتنفيذِ التوجيهاتِ الصادرةِ بشأنِ التعاملِ المناسبِ مع أيّ سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ الأحمر".

ولفت الى ان "القوات المسلحةَ لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ الأحمرِ أو أيِّ مكانٍ تطالُه أيدينا ابتداءً من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".

وأكد ان "عمليات القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ الإسرائيلي على إخوانِنا في غزةَ الباسلة".