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بالقوس والسهم.. رجل يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في النرويج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-13T19:50:50+0000
بالقوس والسهم.. رجل يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في النرويج

شفق نيوز/ قالت الشرطة النرويجية إن عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون على يد رجل استخدم قوس وسهام لشن هجمات في بلدة كوجسبيرغ النرويجية يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه به اعتقل بعد الهجوم الذي وقع في وقت متأخر يوم الأربعاء في بلدة كونغسبيرغ على بعد 50 ميلا (80 كيلومترا) جنوب غرب العاصمة أوسلو.

وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين: "تم القبض على الرجل ... من المعلومات المتوفرة لدينا الآن ، نفذ هذا الشخص هذه الأعمال بمفرده". "أصيب عدة أشخاص وقتل العديد".ولم تعط الشرطة أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نُقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

وقال المسؤول في الشرطة إنه لا يجري حاليا البحث عن أشخاص آخرين.

ونقل المصابون إلى المستشفى، إلا أن أي معلومات لم تتوافر حول أوضاعهم أو هوياتهم.

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