بالفيديو.. إيران تزيح الستار عن "مدينة صاروخية" في أعماق الجبال

شفق نيوز/ أزاح الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، الستار عن ما أسماها بـ"المدينة الصاروخية" التي تقع في عمق التضاريس الجبلية.

وتضمّ المنشأة الصاروخية الإيرانية آلاف الصواريخ المتطورة التي تشمل طرازات، مثل: "خيبر شكن" و"سجيل" و"عماد" و"قدر" و"حاج قاسم".

وبثّ التلفزيون الإيراني مشاهد من داخل "المدينة الصاروخية"، مؤكداً أنها تحتوي على صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل، مما يعزز قدرة إيران الدفاعية والهجومية في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.

في سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان، إن إيران نجحت في بناء قدرات عسكرية تعادل عشرات أضعاف عملية "الوعد الصادق 2"، مؤكداً أن وتيرة نمو القوة الإيرانية تتجاوز بكثير قدرة "العدو" على ترميم نقاط ضعفه.

وأضاف أن العدو سيبقى متأخراً في موازين القوى، في إشارة إلى استمرار تطوير القدرات الصاروخية الإيرانية بشكل يفوق محاولات خصوم طهران لتعزيز قدراتهم الدفاعية.

#BREAKING Iran has unveiled its most strategically significant missile facility, concealed deep within mountainous terrain. The base houses thousands of advanced missiles, including the Kheibar Shekan, Sejil, Emad, and Qadr. 🇮🇷 pic.twitter.com/SKu6bNUYLR