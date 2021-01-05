بالفيديو.. هكذا احتجزت إيران الناقلة الكورية

شفق نيوز/ نشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق عملية توقيف قوات الحرس الثوري لناقلة نفطية بمياه الخليج ترفع علم كوريا الجنوية، أمس الإثنين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" تحرك قطع بحرية تابعة لقوات الحرس الثوري بجانب الناقلة الكورية، وذلك في خضم توقيفها واقتيادها إلى أحد الموانئ الإيرانية.

🎥 تصاویر هوایی از کشتی کره‌ای؛ دقایقی قبل از توقیف#توقيف_كشتی pic.twitter.com/sCOvRIEu14 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2021

من جهتها، كشفت الشركة المالكة للسفينة الكورية الجنوبية، عن تفاصيل اقتحام القوات الإيرانية للناقلة، لافتة إلى أن "القوات الإيرانية أعلنت في البداية عزمها فحص السفينة، قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية".

وأوضحت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام، أن القوات الإيرانية أجبرت القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية.

وكانت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، أعلنت ظهر الإثنين، عن توقيف ناقلة نفطية تحمل علم كوريا الجنوبية، واقتيادها إلى ميناء بندر عباس (جنوب إيران)، لافتة إلى أن الناقلة كانت تحمل 7200 طن من الإيثانول.

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيان إلى اعتقال طاقم الناقلة الكورية، الذي يضم مواطنين من: كوريا، وفيتنام، وإندونيسيا، وميانمار، وتحويلهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في بيان الإثنين، السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الناقلة الموقوفة، فيما أعلنت عن إرسال القوات الكورية الجنوبية المتمركزة في مضيق هرمز إلى المنطقة.

ووصفت الخارجية الأمريكية، عملية توقيف إيران للناقلة الكورية بأنه "تهديد لحرية الملاحة، وذلك في إطار محاولة ابتزاز لتخفيف العقوبات الاقتصادية عليها"، وطالبت السلطات الإيرانية بـ"الإفراج الفوري" عن الناقلة.