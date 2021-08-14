بالفيديو.. مقتل 8 في تحطم طائرة خلال إطفاء حرائق تركيا

شفق نيوز/ تحطمت طائرة إطفاء حريق وعلى متنها 8 أشخاص، السبت، في مدينة قهرمان مرعش جنوبي تركيا، أثناء مهمة للسيطرة على النيران.

وكانت الطائرة تقل رجال إطفاء من روسيا وتركيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 5 رجال إطفاء روس و3 أتراك قتلوا في الحادث.

Yangın söndürme uçağının düşüş anlar vatandaş kamerasına yansıdı — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 14, 2021

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن الطائرة مرتبطة بإدارة الغابات العامة، وأضافت أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وأوضحت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء، إن الطائرة تحطمت أثناء إخماد حريق في غابة حول منطقة بيرتيز، وأضافت أن سبب التحطم لم يتم تحديده بعد.

وبثت قنوات تلفزيونية تركية مشاهد تظهر تصاعد الدخان من منطقة جبلية.