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بالفيديو.. مسؤولة دنماركية تسقط أرضا أثناء مؤتمر صحفي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-15T17:38:11+0000
بالفيديو.. مسؤولة دنماركية تسقط أرضا أثناء مؤتمر صحفي

شفق نيوز/ سقطت مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية على الأرض في حالة إغماء، أثناء مؤتمر صحفي حول كورونا، كان منقولا على الهواء مباشرة يوم أمس الأربعاء.

وكانت تقف "تنجة لاند إريكسن" إلى جانب مدير الوكالة الدنماركية للصحة وهو يلقي كلمته، عندما فقدت توازنها فجأة ووقعت على الأرض.

وسارع مدير الوكالة وعدد من الصحفيين لتقديم الإسعافات الأولية لها، كرفع الساقين.

وذكرت الصحافة المحلية أن إريكسن تحسنت حالتها وغادرت القاعة مشيا على قدميها، لكن تم نقلها بسيارة الإسعاف نحو قسم الطوارئ ليقوم الأطباء بفحص حالتها.

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