بالفيديو.. مسؤولة دنماركية تسقط أرضا أثناء مؤتمر صحفي

شفق نيوز/ سقطت مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية على الأرض في حالة إغماء، أثناء مؤتمر صحفي حول كورونا، كان منقولا على الهواء مباشرة يوم أمس الأربعاء.

وكانت تقف "تنجة لاند إريكسن" إلى جانب مدير الوكالة الدنماركية للصحة وهو يلقي كلمته، عندما فقدت توازنها فجأة ووقعت على الأرض.

مديرة الوكالة الدنمركية للأدوية تسقط على الأرض أثناء مؤتمر صحفي حول #كورونا#إرم_نيوز pic.twitter.com/dStuRqmi6e — إرم نيوز (@EremNews) April 15, 2021

وسارع مدير الوكالة وعدد من الصحفيين لتقديم الإسعافات الأولية لها، كرفع الساقين.

وذكرت الصحافة المحلية أن إريكسن تحسنت حالتها وغادرت القاعة مشيا على قدميها، لكن تم نقلها بسيارة الإسعاف نحو قسم الطوارئ ليقوم الأطباء بفحص حالتها.