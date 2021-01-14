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بالفيديو.. غواصة تقترب من مناورات عسكرية إيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-14T14:33:45+0000
بالفيديو.. غواصة تقترب من مناورات عسكرية إيرانية

شفق نيوز/ نشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، مقطع فيديو قالت إنه يوثق اقتراب غواصة أجنبية من نطاق مناورة لقوات الجيش الإيراني البحرية على سواحل مكران، وشمال المحيط الهندي.

وأفاد بيان للقوات البحرية في الجيش الإيراني، أن "غواصة أجنبية اقتربت من منطقة المناورة شمال المحيط الهندي في المرحلة الأخيرة من إجراء المناورة".

وأضاف بيان الجيش الإيراني، أن "تحركات الغواصة تم رصدها عبر المروحيات المضادة للغواصات، حتى تركت الغواصة منطقة المناورة على الفور"، فيما رجحت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن تكون الغواصة "جورجيا" الأمريكية.

وكانت العلاقات العامة للجيش الإيراني، أعلنت في بيان عن إجراء مناورة صاروخية ضخمة للقوات البحرية للجيش في مياه بحر عُمان على سواحل مدينة كنارك، تبدأ الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين.

وأشار البيان الذي نقله التلفزيون الإيراني إلى أن المناورة ستشمل مشاركة المدمرتين "مكران" و"زرة" المزودتين بمنصات إطلاق الصواريخ، وذلك بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري.

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