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بالفيديو.. سقوط ضحايا بانفجار مخزن أسلحة جنوبي لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-10T20:38:27+0000
بالفيديو.. سقوط ضحايا بانفجار مخزن أسلحة جنوبي لبنان

شفق نيوز/ انفجر مخزن للأسلحة والذخائر في مستودع في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان، مساء الجمعة.

ووقع الانفجار نتيجة لحريق شب في مسجد أعلى مبنى المستودع، وفق ما قال عدد من سكان المخيم.

وقال هؤلاء إن "أسباب الحريق والانفجار الذي أسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى لا يزال مجهولا".

وجرى الحديث عن أن المخزن يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية، والتي قد تكون حركة حماس، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى مكان الانفجار.

وعقب الحادثة طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي.

فيما كلف النائب العام الاستئنافي في جنوبي لبنان القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار في المخيم .

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