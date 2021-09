بالفيديو.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب ملبورن الأسترالية

شفق نيوز/ قالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من ملبورن في أستراليا يوم الأربعاء.

وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وكان على عمق عشرة كيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأن السكان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

وأدى الزلزال لاهتزاز المباني بقوة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفاً.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي في بيان إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر أو الأقاليم الأسترالية.

ولا تشير التقارير الأولية إلى وقوع إصابات خطيرة، إلا أن مقاطع فيدو وثقت حدوث بعض الانهيارات بالمباني في مدينة ملبورن، وسط حالة من الهلع أصابت المواطنين الذين هرعوا إلى خارج المباني وانتشروا في الشوارع خوفا من حدوث هزات ارتدادية.

Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy pic.twitter.com/CqDuE0B9q1