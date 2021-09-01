بالفيديو.. حرق تمثال قاسم سليماني واعتقال المتهم

شفق نيوز/ قالت السلطات الإيرانية في مدينة "ياسوج" عاصمة محافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"، الواقعة جنوب غربي إيران، إنها اعتقلت شخصا على صلة بحرق تمثال للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكر المدعي العام في ياسوج، علي ملك حسيني، لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، يوم الأربعاء: "تم اعتقال شخص على صلة بحرق تمثال قاسم سليماني".

وأضاف حسيني، "بعد نشر مقطع فيديو لحرق تمثال سليماني في الفضاء الإلكتروني، قام عناصر من قوات الاستخبارات الإيرانية باعتقال الشخص المطلوب ونقله إلى السجن بعد استجوابه، وقد اعترف بفعله".

ولم يعلن المدعي العام عن اسم هذا الشخص والتهم الموجهة إليه.

وفي 11 من آب/أغسطس الماضي، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن قيام شخص بحرق تمثال لسليماني، ونشر مقطع عملية الحرق على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية معارضة إن شابا من سكان "ياسوج"، من الغاضبين على النظام والسلطات الحاكمة، قام بإضرام النار في التمثال، معتبرة أن "حرق صور وتماثيل رموز الحكومة، جزء من نضال الشعب لإسقاط النظام الحاكم".

وقتل سليماني بنيران طائرة أمريكية مسيرة في 3 من كانون الثاني/يناير العام الماضي، أثناء مغادرته مطار بغداد مع مجموعة من عناصر الحشد الشعبي العراقي، بينهم نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.