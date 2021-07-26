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بالصور.. معرض فوتوغرافي يسلط الضوء على ثقافة وحضارة شمال شرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-26T19:27:01+0000
بالصور.. معرض فوتوغرافي يسلط الضوء على ثقافة وحضارة شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أقامت جمعية التصوير الفوتوغرافي السوري، يوم الأثنين، معرضا للصور سلط الضوء على ثقافية وحضارة مناطق شمال شرق سوريا.

وأُقيم المعرض الذي انطلق تحت شعار "الثقافة والحضارة" في حديقة القراءة بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا وشارك فيه ستة وعشرون مصورا من منطقة الإدراة الذاتية باثنين وخمسين صورة.

وقال أحمد ماردنلي رئيس جمعية التصوير الفوتوغرافي السوري، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يهدف لتسليط الضوء على ثقافة وحضارة المنطقة وأبراز معالمهما بالإضافة لإظهار التنوع الاجتماعي والعرقي والطائفي في مناطق شمال شرق سوريا عبر الصور".

وأضاف ماردنلي "خصصنا هذا المعرض للتركيز على المناطق الاثرية وحضارة المنطقة والتنوع الثقافي والاجتماعي من مدينة ديريك وحتى عفرين وسري كانييه".

وتابع، ان "المعرض ذاته سيقام قريبا في مدن الرقة ومنبج ونسعى لاقامته في عامودا والحسكة وكوباني في الفترة القادمة".

قوال خليل خليل وهو مصور لدى وكالة دولية وعضو في الجمعية قال إن "هذا النشاط يهدف إلى تشجيع الهواة في التصوير بشكل خاص من خلال توفير فرصة لهم لعرض صورهم للجمهور".

ونوه خليل إلى أن "المنطفة تشهد اهتماما واسعا من قبل الشباب بالانخراط في مجال الإعلام والتصوير لا سيما مع التطور التقني على مستوى كاميرات الموبايل والكاميرات الاحترافية وسهولة عرض المصورين لصورهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب الصور الفوتوغرافية عرضت الجمعية مجموعة من الكاميرات القديمة والكلاسيكية.

وشهدت مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا فعاليات ثقافية وفنية وموسيقية عديدة منذ بداية العام الجاري.

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