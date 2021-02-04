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بالصور.. دورية روسية - تركية مشتركة على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-04T11:29:38+0000
بالصور.. دورية روسية - تركية مشتركة على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية مع قوة تركية دورية مشتركة اليوم الخميس، دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية سيّرت في قرى كردية محاذية للشريط الحدودي (شيدكا، باباسية، خاتونية وغيرها)، إضافة إلى محطات النفط في ريف قامشلي.

وتابع مراسلنا؛ أن الدورية مؤلفة من 9 مدرعات عسكرية برفقة حوامتين (هليكوبتر)، ولم تتمركز في اي قرية.

ولفت إلى أنه وسبق أن سيرت الشرطة الروسية الأسبوع الماضي والأمس الأربعاء 3 شباط الجاري، دورتين في ريف ديرك الشمالي.

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