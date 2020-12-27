بالصور.. تركيا تستأنف بناء الجدار العازل بالقرب من القرى السورية المحاذية لنهر دجلة

شفق نيوز/ استأنفت تركيا بناء الجدار العازل قرب القرى الحدودية المحاذية لنهر دجلة في منطقة المالكية (ديرك) بمحافظة الحسكة أقصى شمال وشرقي سوريا.

ورصدت عدسة وكالة "شفق نيوز" يوم الأحد، عدداً من الآليات التركية أثناء عملها على وضع كتل إسمنتية مسبقة الصنع على امتداد الحدود المقابلة للأراضي السورية الحدودية مع تركيا.

وأبلغت مصادر محلية وكالة شفق نيوز، إن تركيا استأنفت عملية بناء الجدار العازل منذ أيام على امتداد قرى نهر دجلة، بدءاً من قرية الزهيرية القريبة من الحدود العراقية_التركية وصولا إلى قرية عين ديوار على الحدود التركية شمال مدينة ديرك.

وباشرت تركيا ببناء الجدار في عام 2015، مبررة الخطوة آنذاك، لمنع استخدام الحدود بين البلدين لنقل الأسلحة والمقاتلين، في إطار التضييق على تنظيم داعش، إضافة إلى تفادي المواجهات مع "وحدات حماية الشعب"الكوردية في سوريا.

ويمتد الجدار على طول 711 كيلومترا من الحدود السورية باستثناء مناطق من حوض نهر العاصي، ويبلغ ارتفاع الكتل الاسمنتية 3 أمتار وسماكة مترين بوزن 7 أطنان، فيما يبلغ طول الحدود الكلية بين سوريا وتركيا 911 كيلومترا.

ويعد الجدار العازل بين تركيا وسوريا ثالث أطول جدار في العالم، بعد سور الصين العظيم والجدار الفاصل بين المكسيك وأمريكا.